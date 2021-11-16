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Німеччина розкритикувала Росію через випробування зброї для знищення супутників

"Ця безвідповідальна поведінка несе високий ризик помилкових оцінок та ескалації".

Німеччина розкритикувала Росію через випробування зброї для знищення супутників
Фото: www.1tv.ru

У МЗС Німеччини назвали російські випробування протисупутникової зброї "безвідповідальними", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ця безвідповідальна поведінка несе високий ризик помилкових оцінок та ескалації. Тест підкреслює зростання ризиків та загроз для безпеки та стабільності у космічному просторі", - заявив у вівторок у Берліні представник міністерства.

Він вказав на необхідність терміново виробити міжнародні правила для мирного використання космосу, а також заходи безпеки та підтримання довіри.

15 листопада в рамках випробувань перспективного озброєння росія знищила старий супутник на орбіті Землі, Очільник Міністерстві оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що жодної загрози для космічної діяльності фрагменти, що утворилися, не становлять.

Заява Шойгу суперечить інформації американського космічного агентства NASA, яке заявило, що уламки знищеного Росією супутника створили реальну загрозу безпеці Міжнародної космічної станції та її екіпажу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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