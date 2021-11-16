Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
"Укрпошта" купує банк за 260 млн гривень, - ЗМІ
"Укрпошта" купує банк за 260 млн гривень, - ЗМІ
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
​Генсек НАТО заявив про велике та незвичне зосередження військ РФ біля кордонів України
​Генсек НАТО заявив про велике та незвичне зосередження військ РФ біля кордонів України
Безугла оприлюднила висновки ТСК щодо "вагнерівців": спроба затримати була, витоку не було
Безугла оприлюднила висновки ТСК щодо "вагнерівців": спроба затримати була, витоку не було
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
ГоловнаСвіт

​Латвія перебуває за крок від запиту про допомогу від НАТО, - міністр оборони

Удруге в історії альянсу статтю 4 може активувати не Туреччина.

​Латвія перебуває за крок від запиту про допомогу від НАТО, - міністр оборони
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що його країна перебуває за крок від того, щоб застосувати 4-ту статтю Північноатлантичного договору і попросити про допомогу НАТО у врегулюванні мігрантської кризи на кордоні з Білоруссю.

Про це він сказав в ефірі Латвійського радіо, пише "Делфі".

У тексті Північноатлантичного договору (стаття 4) сказано, що сторони угоди "консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін".

За словами Пабрікса, усі три країни НАТО, що межують з Білоруссю - Латвія, Литва і Польща, розуміють серйозність цієї статті і поки що вичікують, сподіваючись вирішити проблему самотужки. Але ситуація може різко змінитися, тому активацію статті 4 виключити не можна.

Міністр повідомив, що Польща, Литва та Латвія домовилися: якщо одна з країн захоче розпочати консультації за цією статтею, інші приєднаються до ініціативи і всі три країни подадуть заявку разом.

Пабрікс додав, що держави не хочуть даремно використовувати можливість залучення НАТО і поки що чекають, якими будуть подальші дії з боку Білорусі та Росії. Він також наголосив, що Білорусь "де-факто" вже втратила свою незалежність.

З моменту створення НАТО в 1949 році до статті 4 зверталися шість разів, причому більшість із них ініціювала Туреччина. Востаннє це сталося в лютому 2020 року, коли Туреччина попросила провести консультації відповідно до статті 4 щодо подій у Сирії, які призвели до загибелі кількох турецьких солдатів. 

У березні 2014 року Польща застосувала статтю 4 після зростання напруженості в Україні внаслідок агресивних дій Росії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також