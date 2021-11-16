​Латвія перебуває за крок від запиту про допомогу від НАТО, - міністр оборони

Удруге в історії альянсу статтю 4 може активувати не Туреччина.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що його країна перебуває за крок від того, щоб застосувати 4-ту статтю Північноатлантичного договору і попросити про допомогу НАТО у врегулюванні мігрантської кризи на кордоні з Білоруссю.

Про це він сказав в ефірі Латвійського радіо, пише "Делфі".

У тексті Північноатлантичного договору (стаття 4) сказано, що сторони угоди "консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін".

За словами Пабрікса, усі три країни НАТО, що межують з Білоруссю - Латвія, Литва і Польща, розуміють серйозність цієї статті і поки що вичікують, сподіваючись вирішити проблему самотужки. Але ситуація може різко змінитися, тому активацію статті 4 виключити не можна.

Міністр повідомив, що Польща, Литва та Латвія домовилися: якщо одна з країн захоче розпочати консультації за цією статтею, інші приєднаються до ініціативи і всі три країни подадуть заявку разом.

Пабрікс додав, що держави не хочуть даремно використовувати можливість залучення НАТО і поки що чекають, якими будуть подальші дії з боку Білорусі та Росії. Він також наголосив, що Білорусь "де-факто" вже втратила свою незалежність.

З моменту створення НАТО в 1949 році до статті 4 зверталися шість разів, причому більшість із них ініціювала Туреччина. Востаннє це сталося в лютому 2020 року, коли Туреччина попросила провести консультації відповідно до статті 4 щодо подій у Сирії, які призвели до загибелі кількох турецьких солдатів.

У березні 2014 року Польща застосувала статтю 4 після зростання напруженості в Україні внаслідок агресивних дій Росії.