Колишній радник Трампа Стів Беннон здався ФБР

Колишній радник президента США Дональда Трампа Стів Беннон 15 листопада прибув до ФБР. Напередодні йому висунули кримінальне звинувачення за відмову співпрацювати з комітетом Конгресу, який розслідує штурм Капітолію 6 січня.

У п'ятницю, 12 листопада, велике журі звинуватило Беннона у неповазі до Конгресу за відмову з'явитися для надання свідчень і надати законодавцям необхідні документи. Покарання за неповагу до Конгресу, згідно з повідомленням Мін'юсту США, може становити від 30 днів до року ув‘язнення за кожним із звинувачень а також штраф. Очікується, що 67-річний Беннон постане перед федеральним судом найближчим часом.

Стів Беннон очолював передвиборчий штаб Трампа в останні місяці кампанії 2016 року і після перемоги на виборах отримав пост головного стратега Білого дому. Він був ключовою фігурою в адміністрації Трампа, але в серпні 2017 року залишив Білий дім, хоч і залишився вірним союзником Трампа.

Через кілька місяців - після виходу книги "Вогонь і лють: в коридорах Білого дому Трампа" - відносини між ними зіпсувалося. Автор книжки писав, що Беннон звинувачував сина Трампа у зраді за зустрічі із росіянами заради компромату на Гілларі Клінтон. Трамп у відповідь заявив, що Беннон збожеволів.

У серпні 2020 року Беннона арештували за звинуваченням в розтраті коштів, зібраних на будівництво стіни між США та Мексикою. До вироку справа не дійшла, бо Трамп в останній день своєї каденції помилував Беннона.