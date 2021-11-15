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Україна отримала від США 80 тонн боєприпасів

З 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

Україна отримала від США 80 тонн боєприпасів
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

У неділю Україна отримала від  Сполучених Штатів приблизно 80 тонн боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

"Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Джо Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України", - йдеться у повідомленні.

Минулого місяця Україна отримала від США три партії додаткової безпекової допомоги на 60 млн доларів:  летальне озброєння включно з додатковими протитанковими системами "Джавелін", боєприпаси та засоби першої медичної допомоги.

Зазначається, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Нагадаємо, 31 ссерпня США пообіцяли  надати Україні близько 60 мільйонів доларів військової допомоги. За повідомленням адміністрації Байдена, пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Зазначається, що укріплення Росії вздовж українського кордону виявило нестачу можливостей Збройних сил України захищатися від російського вторгнення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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