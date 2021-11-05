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Нацгвардії України та Каліфорнії підписали Меморандум про співробітництво

Українські бійці поїдуть на навчання до США.

Нацгвардії України та Каліфорнії підписали Меморандум про співробітництво
Микола Балан та Девід Болдвін
Фото: ngu.gov.ua

У четвер, 4 листопада, в Києві командувач Національної гвардії України Микола Балан та командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдвін підписали Меморандум про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

Делегація США вшанувала пам’ять Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького покладанням квітів та хвилиною мовчання, а згодом, після офіційної зустрічі, відвідала Центральний музей Головного управління, де ознайомились з визначними подіями з історії НГУ.

Болдвін розповів, що особисто знав і бачився з генералом Кульчицьким незадовго до його загибелі. Також генерал-майор каліфорнійської гвардії залишив побажання у книзі для українських колег.

Фото: ngu.gov.ua

Фото: ngu.gov.ua

За круглим столом сторони обговорили основні напрями та результати засідання Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування (БОКК).  

"Найбільша мета будь-якого меморандуму – щоб ми розуміли, до чого ми йдемо, до чого повинні прийти і мали певні зобов’язання один перед одним", – наголосив Балан.

Він також зазначив, що співпраця з американською стороною триває вже багато років.  Основні її напрямки – це підготовка підрозділів – як індивідуальна, так і колективна; надання консультативної допомоги у військовому кадровому менеджменті: перехід Національної гвардії України на організаційно-штатну структуру, наближену до стандартів НАТО,  логістичне забезпечення, надання матеріальної і технічної допомоги, взаємопідтримка та обмін досвідом.

"У рамках підписаного документу ми плануємо відправляти наш підрозділ на навчання до Каліфорнії, а також чекаємо в Україні американських колег. Плануємо вивчити кадрову політику каліфорнійських гвардійців. Окремим пунктом розглянемо програму підтримки родин військовослужбовців", – зазначив Балан.

Нагадаємо, співпраця між Національними гвардіями України та Каліфорнії триває з 1993 року. Американські гвардійці – одні з найактивніших партнерів НГУ. З початком збройної агресії проти України у 2014 році співробітництво між структурами значно активізувалося. Представники обох силових формувань беруть участь в роботі підкомітету БОКК, де вирішуються питання щодо надання безпекової допомоги Україні від уряду США.

На початку вересня цього року президент Володимир Зеленський побував на авіабазі Нацгвардії США у Каліфорнії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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