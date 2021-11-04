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Поліція Тернопільщини встановила особу матері, яка кинула на вулиці новонароджену дитину

Наразі життю дитини ніщо не загрожує.

Поліція Тернопільщини встановила особу матері, яка кинула на вулиці новонароджену дитину

Правоохоронці Тернопільщини розшукали жінку, яка залишила своє немовля у сумці на території закинутого заводу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, 2 листопада мешканка селища Товсте знайшла на території місцевого недіючого молокозаводу новонародженого хлопчика. Проходячи повз закинуту будівлю, дівчина почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то помітила сумку, а в ній дитину. Вона забрала її, занесла в найближчий магазин працівники якого викликали поліцію.

Малюка доправили до лікарні з переохолодженням, загрози його життю наразі немає.

Наразі поліцейські знайшли матір немовляти. Нею виявилася 31-річна мешканка одного з сіл Чортківського району. Жінка виховує з чоловіком чотирьох дітей, свої дії на даний момент вона пояснити не може.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно ч.2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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