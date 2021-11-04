Правоохоронці Тернопільщини розшукали жінку, яка залишила своє немовля у сумці на території закинутого заводу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, 2 листопада мешканка селища Товсте знайшла на території місцевого недіючого молокозаводу новонародженого хлопчика. Проходячи повз закинуту будівлю, дівчина почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то помітила сумку, а в ній дитину. Вона забрала її, занесла в найближчий магазин працівники якого викликали поліцію.

Малюка доправили до лікарні з переохолодженням, загрози його життю наразі немає.

Наразі поліцейські знайшли матір немовляти. Нею виявилася 31-річна мешканка одного з сіл Чортківського району. Жінка виховує з чоловіком чотирьох дітей, свої дії на даний момент вона пояснити не може.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно ч.2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.