​Арахамія назвав трьох "слуг народу", які не будуть вакцинуватись проти ковіду

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох депутатів Верховної Ради, які заявили, що не будуть вакцинуватись проти коронавірусу. Усі троє – з монобільшості: Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає "Українська правда".

"У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл – понад 150 людей, які сказали (що вони вакциновані. – Ред.). Багато людей сказали: "Я не хочу поширювати цю інформацію". Ну, вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику (вакцинованих у парламенті. – Ред.)", - сказав він.

"Але я питаю в людей, окрім Камельчука і Богуцької, я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Дмитрук, так", - додав Арахамія.

Раніше голова фракції "Слуга народу" розповів УНІАН, що вчора через акцію антивакцинаторів він ішов до Верховної Ради пішки та чув обзивання на свою адресу.

"Пішки. Пройшов у масці. Там, де "Парус", був великий затор, там вийшов і 27 хвилин йшов пішки", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що пікетники його впізнавали й говорили, що "ми вандали". А він у відповідь закликав їх вакцинуватися - і тоді вони будуть здорові.

Арахамія також додав, що коли чує від людей, що ковіду не існує, то йому з такими людьми "навіть не хочеться розмовляти".

Нагадаємо, голова партії Олександр Корнієнко розповів, що нардепу Дмитруку загрожує виключення зі "Слуги народу".

Раніше депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою". Витрати на закупівлю вакцин урядами різних країн, в тому числі в Україні, депутат назвав "пасткою".

У травні минулого року депутатка Богуцька прийшла в парламент у в'язаній масці. Таким чином вона вирішила висловити протест проти "ненормального карантину".

Зазначимо, що на коронавірус перехворіли багато депутатів Ради, спікер і віцеспікер. На початку листопада минулого року ковід також переніс президент Володимир Зеленський.