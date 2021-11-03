Фото: Олександр Рудоманов

Вранці 3 листопада в центрі Києва "антивакцинатори" зібралися на мітинг проти щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Раніше в групах противників вакцинації анонсували акції протесту в Києві та Львові. Зазначалося, що люди з'їдуться з різних областей країни.

Близько 8 ранку кілька сотен людей пройшлися центром столиці - до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Вони тримали в руках плакати з написами: "Ні примусовій вакцинації!", "Моє тіло - мій вибір і моі права", "Скажи "ні" ковід-паспортам" та інші.

Учасники акції - без масок.

Деякі з них - представники релігійних організацій.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Учасники акції намагалися "пікетувати" супермаркет та перекривати дорогу і пішохідні підземні переходи. Також вони перекривали дорогу біля вулиці Лобановського. Учасники кажуть, що перешкоджатимуть руху до 11:00.

На мітингу також помітили ексдепутата Верховної Ради Надію Савченко із сестрою Вірою, яких нещодавно піймали в аеропорту "Бориспіль" з підробленим ковід-сертифікатом.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, антивакцинатори та вакциноскептики озброїлися нібито приголомшливою статистикою - вони стверджують, що в тих країнах світу, які вакцинували від ковіду більше від половини дорослого населення, смертей і госпіталізацій більше саме серед вакцинованих. Чому вакцини працюють, і як вас намагаються переконати, що ні, - читайте в матеріалі LB.ua.

У вересні понад 56% дорослого населення України відповіли в соцопитуванні, що в найближчій перспективі не планують робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.

Основним аргументом "за" вакцинацію називали потребу працювати та подорожувати. Цей варіант набрав більше відповідей, ніж ефективність та безпечність вакцини. Для молодих респондентів одним із найвагоміших аргументів є можливість виїзду за кордон, для старших - рекомендації лікарів.

Одним з найпопулярніших фейків про ковід є те, що пандемію нібито влаштував мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла й Мелінди Гейтсів виділив 300 млн доларів на розробку вакцини від COVID-19 і боротьбу з наслідками COVID-19. Коментуючи такі повідомлення, Гейтс зазначив, що його турбує "існування всіх цих божевільних ідей". Він назвав чутки про "чипізацію" незрозумілими і дивними.

У травні минулого року Молдовська церква виступила проти вакцинації від коронавірусу через "небезпеку чипування".