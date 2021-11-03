Російські найманці сім разів відкривали вогонь на Донбасі

Протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких - із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, згідно з інформацією американської газети Washington Post Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння у США та Європі. Зокрема останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.