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Російські найманці сім разів відкривали вогонь на Донбасі

Загинув один військовий.

Російські найманці сім разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Протягом минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких - із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 3 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, згідно з інформацією американської газети Washington Post Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння у США та Європі. Зокрема останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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