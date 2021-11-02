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Окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, загинув військовий

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, загинув військовий
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких - із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, в останній день жовтня окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, український військовий зазнав поранення.

Згідно з інформацією американської газети Washington Post Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння у США та Європі. Зокрема останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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