Окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, загинув військовий

Від початку доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких - із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

По наших позиціях в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, в останній день жовтня окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, український військовий зазнав поранення.

Згідно з інформацією американської газети Washington Post Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння у США та Європі. Зокрема останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.