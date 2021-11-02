В одній з військових частин у Дніпропетровській області загинув солдат-строковик

Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня. Наступного дня він помер у лікарні.

Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за фактом смерті солдата строкової служби однієї з військових частин Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Солдата у непритомному стані з черепно-мозковою травмою виявили біля казарми 31 жовтня 2021 року. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер 1 листопада. Слідчі ДБР виїхали до військової частини для з’ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, 30 вересня під час навчань на полігоні під Києвом загинув 24-річний боєць Національної гвардії зі Львівщини Роман Олекса.