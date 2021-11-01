Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби

Відомий рівненський бізнесмен, перший місцевий олігарх Валерій Коротков помер два місяці тому в Африці. Відомо про це стало лише напередодні.

Про смерть земляка з посиланням на родичів Короткова повідомив депутат Рівненської районної ради Павло Дутко.

"Два місяці тому в одній з країн Африки, де шукав дорогоцінні метали, від невідомої хвороби помер легендарний рівненський підприємець, власник футбольного клубу «Верес» у першій половині 90-х Валерій Коротков. Йому було 69 років", - написав Дутко у фейсбуці.

ZAXID.NET з посиланням на власні джерела повідомляє, що Валерій Коротков помер у Гвінеї і там його й поховали.

За інформацією видання, на початку 90-х років Коротков, власник фірми "Еліксир", яка виготовляла солодку воду в пакетах, вважався найбагатшою людиною Рівного.

У 2002-му Коротков балотувався у депутати Верховної Ради від блоку ЗУБР ("За Україну, Білорусь і Росію"), але програв. У 2010-му бізнесмен заявив про свій намір відсудити у Рівному 16 об’єктів, які приватизував у 90-х роках. На час позову він оцінив майно у 150 млн доларів, однак ця справа закінчилася нічим.

У 2020-му Валерій Коротков знову спробував гучно повернутися у Рівне — зареєструвався кандидатом на міського голову. На той час Коротков був директором та засновником кількох фірм, співзасновником благодійного фонду "Вала Салам". Обіцяв зі свого благодійного фонду допомагати пенсіонерам, дітям та нужденним, але отримав украй низьку підтримку виборців.

Як нагадують Рівненські новини, Коротков був власником футбольного клубу "Верес" у першій половині 90-х. У сфері його інтересів були торгівля дизпаливом, фітовиробництво, обробка металів, виготовлення виробів з дерева та пластмаси.

У 1993-1994 роках близько 36 тисяч рівненських школярів отримували безкоштовні обіди від фірми Короткова. У цей же період на виборах Президента України бізнесмен був довіреною особою кандидата Леоніда Кучми у Рівненській та Волинській областях.

Бізнес Валерія Короткова зупинився після численних кримінальних справ щодо його фірм. Сам бізнесмен змушений був виїхати в Англію.