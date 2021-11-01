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США та ЄС домовилися замінити стале мито на квоти

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив угоду зі США.

США та ЄС домовилися замінити стале мито на квоти
Фото: zoopr.org.ua

США та Євросоюз оголосили про врегулювання спору про мито на сталь. Згідно з повідомленням Міністерства торгівлі, США замінять існуюче 25-відсоткове мито на європейську металопродукцію, введене в рамках секції 232, на квоти. За домовленістю між сторонами, історичні обсяги сталі з ЄС надходитимуть на американський ринок без застосування мита, повідомляє biz.censor.net.

Про це заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо на саміті Великої двадцятки в Римі, який відбувся на минулих вихідних 30-31 жовтня.

"Угода дозволяє нам дозволити безмитне ввезення обмежених обсягів сталі в США, водночас вона захищає американську сталеливарну промисловість, гарантуючи, що вся сталь, що надходить до США через Європу, буде вироблятися повністю в Європі", - сказала міністр торгівлі США Джина Раймондо, додавши, що ЄС знизить тарифи у відповідь.

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив угоду зі США.

"Ми домовилися зі США призупинити нашу торгову суперечку щодо сталі та алюмінію", - написав він у Twitter.

Адміністрація США ввела мита на імпорт сталі та алюмінію з ЄС при Дональді Трампі у 2018 році. Брюссель у відповідь увів мита на низку американських товарів. А також провів своє захисне розслідування, внаслідок якого ввів квоти на імпорт сталі до ЄС. У тому числі й з України.

Київ постійно веде переговори щодо спрощення доступу української металевої продукції на європейський ринок. Але поки що вони безрезультатні.

Україна також кілька разів намагалася домовитися із США про заміну 25% мита на безмитні квоти на металопродукцію. Так, Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" в серпні звернулося до президента України Володимира Зеленського з проханням підняти під час зустрічі з президентом США Джо Байденом наприкінці серпня 2021 року питання заміни 25-відсоткового мита безмитні квоти.

"Важливість скасування цього 25% мита для України тільки зростає. Проти широкого спектру вітчизняної металопродукції, а саме плоского металопрокату, сталевих труб, арматури, катанки, дроту США запровадили численні тарифні бар'єри. Додатковим навантаженням на українських металургів є саме це 25% мито. Більше того, система торгових розслідувань США настільки складна та розгалужена, що призводить до відвертої дискримінації вітчизняних постачальників. Зокрема, українських металургів змушують оплачувати це 25% мито, фактично, двічі: і на митниці, і при розрахунку антидемпінгових мит", - стверджували в "Укрметалургпромі", додаючи, що імпорт української металопродукції не загрожує нацбезпеці США, оскільки його частка у структурі сталевого імпорту США становить менше 1%.

Проте Україна фактично звернула переговори з ЄС та США щодо безмитної торгівлі металопродукцією.

Міністерство економіки України, опублікувавши ще 30 вересня проєкт постанови уряду про тимчасову – до кінця 2022 року – заборону експорту металобрухту з країни, досі затягує його ухвалення.

Тим часом Єврокомісія до грудня 2021 року має намір запровадити мораторій на експорт брухту чорних металів за межі країн блоку, виходячи з екологічних міркувань.

За неофіційною інформацією, заборона може бути запроваджена вже 17 листопада.

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