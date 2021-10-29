В Росії заявили про припинення поставок енергетичного вугілля в Україну

Російська влада ухвалила рішення про припинення постачання енергетичного вугілля в Україну. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу російського Мінекономрозвитку, таке рішення пояснюється необхідністю "приділяти особливу увагу" забезпеченню внутрішнього попиту.

"Ухвалене рішення пов'язане їз зростанням попиту на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді (ОЗП) необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб усередині країни", - зазначили у російському відомстві.

При цьому, щодо поставок інших марок вугілля, Росія поставить в Україну в листопаді "понад половину" від усього вугілля.

У відомстві стверджують, що "попри політичну обстановку" Росія в останні роки залишалася основним постачальником вугілля в Україну. Частка російських постачальників при цьому становила "до 68% всього вугілля, що поставляється в Україну".

Раніше голова парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що РФ з 1 листопада зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

Йдеться про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

Герус зауважив, що такі дії РФ нагадують "енергетичну війну" восени 2014 року.

Нагадаємо, через дефіцит вугілля на державних ТЕС Україна відновить закупівлю електроенергії у Білорусі з 1 листопада.

За даними Міненерго, запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн, що у 4,3 раза менше від запланованого.

На початку жовтня міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що опалювальний сезон буде складним. За словами міністра, держава під час опалювального сезону 2021-2022 року буде робити ставку на атомну генерацію. Тому Україна пройде зиму спокійно і без ексцесів.