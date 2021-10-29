Як відкрити ФОП у 2021 році без черг

На що звертати увагу під час цього?

Як зробити перший крок до власного бізнесу і зареєструвати фізичну особу – підприємця (ФОП) без черг і зайвих втрат часу?

Фото: kufer.media

Хто такі ФОПи?

Підприємництво в нашій країні починається з реєстрації ФОП. Принаймні цього вимагають законодавці. Відчайдухам, звичайно, можна спробувати і без цих «формальностей», але це до першої перевірки з податкової служби. А вона, Державна податкова служба (ДПС), слідкує за цим. І як знайде, клопоту буде більше.

Наприклад, як розповідав в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua керівник ДПС Євген Олейніков, податківці нещодавно виявили незареєстрований інтернет-магазин, який продавав на мільйони гривень та отримував кошти не на рахунок підприємства, а на картку фізичної особи. Знайшли й донарахували податки та пеню.

Тож якщо ви бажаєте працювати, а не гратися з податковою в кішки-мишки, доведеться оформити підприємницьку діяльність офіційно.

Що таке ФОП? Це фізособа, яка (цитата із законодавства) «реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку".

Тобто це ті самозайняті підприємці, які можуть працювати одноосібно або навіть наймати на роботу інших людей.

Причому ФОПи можуть бути як «єдинниками», так і тими, хто вибрав для себе загальну систему оподаткування. Однак про ці деталі далі.

Фото: EPA/UPG

Як відкрити приватне підприємство в Україні?

Процес реєстрації ФОП в Україні доволі логічний і не надто складний. Хоча, звичайно, це займе більше часу, ніж реєстрація свого акаунту у фейсбуці чи на сайті якогось інтернет-аукціону. Однак це буде схоже, якщо у вас буде бажання відкрити ФОП без черг. Зробити це власними силами цілком реально, коли є бажання та час.

Ба більше, за нашим законодавством, це може зробити кожен громадянин, який вже досяг 16-річного віку і має офіційно зареєстроване місце проживання, бо відкриття ФОП відбувається за місцем реєстрації особи або фактичного проживання. Щоправда, якщо ви не досягли 18-річного віку, доведеться підготувати згоду від батьків чи опікуна, яку має посвідчити нотаріус.

Якщо ж прописки - або реєстрації, як її зараз називають - не маєте (що буває з різних причин), можна надати документ, який фактично підтверджує місце фактичного постійного проживання. Ним може бути або договір на оренду помешкання (квартири), або довідка переселенця для осіб, які прибули з території України, що перебуває поза контролем центральних органів влади.

Реєстрація ФОП в Україні має декілька важливих етапів.

Перший - ви маєте обрати систему оподаткування та визначити види діяльності, якими будете займатись. Про це далі.

Потім на вас чекає власне реєстрація, яка передбачає подачу документів державному реєстратору та отримання виписки з Єдиного державного реєстру стосовно того, що вона відбулася. Це хоча й не обов’язково, може потребувати відкриття банківського рахунку та реєстрації книги обліку доходів чи витрат або ж розрахунково-касового апарата.

Тож докладніше про те, як оформити ФОП.

Покроково.

Крок 1. Вибір оподаткування.

Він залежить від того доходу, який ви плануєте отримувати впродовж року, кількості працівників, виду діяльності.

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Загалом в Україні передбачена можливість реєстрації «єдинників» за трьома певними групами. Їхній опис легко знайти у відкритому доступі.

Є ще й четверта, але вона для сільгоспвиробників.

Якщо дуже коротко, то перша передбачає дохід упродовж року трохи більше ніж 1 млн грн і відсутність найманих працівників. Тут не потрібен касовий апарат.

Друга – дохід до 5 млн млн грн і не більш ніж 10 найманих працівників. Тому тут ви вже будете платити не лише суму податку, але й Єдиний соціальний внесок на кожного працівника.

Для тих, хто зібрався отримувати до 7 млн грн упродовж календарного року – третя група. Оподаткування за нею не передбачає сплати фіксованої суми, як у першій чи другій, а пов’язане з розміром отриманого доходу. До того ж вона дозволена для ширшого кола видів діяльності, на відміну від попередніх груп.

Іще з суттєвого: перша та друга групи – це тільки для фізичних осіб - підприємців. Третя вже як для фізичних осіб, так і юридичних. А ще є певні особливості, що пов’язані зі сплатою підприємців з третьої групи податку на додану вартість (ПДВ), земельного податку та інших.

Серед іншої специфіки, незалежно від групи, ви маєте користуватися розрахунково-касовим апаратом (РРО), якщо продаєте ліки чи товари медичного призначення або ж забезпечуєте надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, якщо торгуєте складною побутовою технікою, що підпадає під гарантійне обслуговування чи ремонт, якщо реалізуєте ювелірні вироби. Робота з цим апаратом має свої особливості, про які вам теж варто дізнатися перед реєстрацією.

А тепер про вибір видів діяльності.

Фото: artcustoms.com.ua

Крок 2. Що таке КВЕД і як його обрати?

КВЕД — це абревіатура від повної назви «Класифікатор видів економічної діяльності».

Це фактично тип вашої майбутньої діяльності. Наприклад, роздрібна торгівля, надання консультаційних послуг і так далі.

І його вам потрібно визначити перед тим, як починати збір документів і реєстрацією ФОП. Бо якщо вкажете одне, а насправді робитимете щось інше, то знову можете отримати зайвий клопіт і перевірки з донарахуванням та претензіями на ухилення від сплати. Воно вам треба?

Вибрати вид діяльності, КВЕД, також не надто складно – дивитеся Національний класифікатор України “Класифікація видів економічної діяльності”, знаходите своє і переходите до наступного.

Повний перелік усіх КВЕДів представлено на офіційному сайті.

Майте на увазі, що коли у вас будуть значні витрати в процесі діяльності, вам узагалі може не знадобитися спрощена система, бо для «загальників» вони враховуються в базу оподаткування. Це, наприклад, для тих, хто щось виробляє та змушений закуповувати сировину.

Коли визначились з усім цим, можна переходити до власне реєстрації та деталей того, як відкрити СПД (суб’єкта підприємницької діяльності).

Фото: Ігор Лептуга

Крок 3. Реєстрація ПП з чергами та без

Самостійно реєстрацію ФОП можна зробити двома способами – традиційно подавши документи через державного реєстратора та онлайн, без зайвих черг.

Звичайний варіант, або ж відкриття через держреєстратора, передбачає, що ви можете звернутись із заявою до відповідних структур влади. Зокрема, йдеться про центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), виконавчі комітети місцевих рад чи нотаріусів. Для цього треба заповнити заяву на державну реєстрацію ФОП – набрати та видрукувати текст або ж написати від руки друкованими літерами.

Власне документи на реєстрацію можна принести особисто, відправити поштою (листом з описом вкладення) чи довірити це уповноваженій особі. Щоправда, коли шлете їх поштою, вашу заяву на відкриття ФОП має посвідчити нотаріус. І коли це робить уповноважена вами особа, довіреність представника теж треба посвідчити в нотаріуса.

Які документи потрібні для відкриття ПП? Пакет необхідних документів має включати паспорт, заяву на реєстрацію ФОП, заяву на вибір спрощеної системи (форму за наказом Мінфіну України від 20.12.2011 р. № 1675).

За потреби туди ж слід додати заяву про добровільну реєстрацію платником податку на додану вартість. Для тих, кому 16-18 років, як ми вже згадували, необхідна ще й нотаріально посвідчена згода від батьків чи усиновлювачів. Якщо ви все зробили правильно, підтвердження реєстрації у вигляді виписки з Єдиного державного реєстру можете отримати вже через три-п’ять днів. Після цього можна відкривати рахунок у банку й оформляти електронні ключі. Ключі для електронного підпису – він знадобиться для подачі звітів. Як його отримати? Звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів. Тут будуть вимагати ті самі документи - заповнену реєстраційну форму, паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Повний перелік таких центрів — за посиланням.

У банку для відкриття рахунку попросять надати паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про реєстрацію ФОП, свідоцтво платника єдиного податку чи виписку з держреєстру, заповнити анкету або опитувальник.

Також можуть попросити книгу обліку доходів (продають у магазинах канцтоварів), зразки підписів або електронний підпис, за наявності відбиток печатки.

Після цього дані відправляють податківцям за місцем реєстрації, щоб поставити цей рахунок на облік. Коли впорались з банком, ідемо до податкової з тими ж копіями паспорта, коду, заявою про застосування єдиного податку, випискою з Держреєстру, книгою обліку доходів, заявою на ім’я начальника податкової.

Якщо ви обрали електронний варіант реєстрації ФОП, то він можливий на сайті «Дія» https://diia.gov.ua.

Фото: Lb.ua

Тут вас очікує реєстрація, заповнення онлайн-форми для отримання послуги, заяви на реєстрацію ФОП, у якій можна відразу проставити відмітки про обрану форму оподаткування. Ці дані мають автоматично передати до податкової за місцем реєстрації.

Статус заяви потім можна перевірити у власному кабінеті – кабінеті громадянина. Туди ж мають прийти повідомлення про реєстрацію чи відмову, які також надішлють на електронну пошту. Коли ФОП буде зареєстровано в Єдиному держреєстрі, ви в цьому ж кабінеті зможете отримати витяг з нього. Тепер його можна видрукувати і надавати за місцем вимоги – він має юридичну силу.

Скільки коштує відкрити приватне підприємство?

Посередники візьмуть за цю послугу до 500 грн, якщо ваше ПП буде на загальному оподаткуванні, і 800-1000 грн, якщо реєстрація ФОП на єдиному податку, або й 1200 грн, коли «під ключ» із випискою з Держреєстру. Ціни актуальні для Києва.

Хоча держава за реєстрацію грошей не бере.

Ведення звітності ФОП

Це питання, яке потребує окремого огляду. Наразі просто зазначимо, що залежно від обсягів і специфіки вашої діяльності її подача можлива або самостійно, або за допомогою спеціально навчених людей. Знайти їх досить просто – кожен пошуковий алгоритм в інтернеті знайте вам масу результатів тих, хто надає послугу «Бухгалтерська і податкова звітність для фізичної особи-підприємця».