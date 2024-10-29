Уряд вніс зміни до реєстрації авто, які ввозять в Україну як гуманітарну допомогу.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до постанов КМУ від 09.10.2020 N 927 «Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги» і від 10.05.2022 N 584 «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні» з метою забезпечення реалізації положень ЗУ N 3448-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності»", – написав Мельничук у телеграмі.

Зокрема, врегулювали питання реєстрації та використання транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці. Тепер такі авто ставитимуть на тимчасовий державний облік. Він передбачає подання заяви про проведення тимчасового державного обліку до сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою. Потрібні декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, документи військовослужбовця, що підтверджують проходження ним служби у військових формуваннях, а також отримання тимчасового технічного талона, перереєстрація таких транспортних засобів на визначених в акті приймання-передачі військовослужбовців і передання військовим формуванням таких транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.

У вересні цього року Кабінет Міністрів України врегулював порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. Серед новацій – можливість поставити гуманітарні авто на державний облік. При цьому, тимчасовий облік залишається доступним. Це дає можливість оформити транспортний засіб, сплачуючи лише за бланкову продукцію, без плати внеску до пенсійного фонду, проходження сертифікації та експертного дослідження під час першої реєстрації. Для автівок на тимчасовому обліку стає доступною послуга вибракування, врегульовані виїзд за кордон і передача транспортного засобу.