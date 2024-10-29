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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 106 людей, у тому числі 13 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 28 жовтня росіяни вбили  1 жителя Донеччини – у Мирнограді. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 29 жовтня.

Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю і 3 будинки.

Покровський район. У Курахівці пошкоджено адмінбудівлю і 2 будинки; у Дачному — 5 будинків; в Успенівці — 1 будинок; у Трудовому — всі будинки. У Мирнограді загинула людина, пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Костянтинівській громаді пошкоджено 5 будинків у Стінках і 1 у Віролюбівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено двоповерхівку і 2 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 промислові будівлі і 2 господарчі споруди.

Нагадаємо, вночі росіяни запустили по Україні 48 дронів і ракету. Захисники збили 26, ще 20 локаційно втрачені.

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