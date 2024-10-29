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Уночі росіяни запустили по Україні 48 дронів і ракету

Захисники збили 26, ще 20 локаційно втрачені.

Уночі росіяни запустили по Україні 48 дронів і ракету
Мобільна вогнева група ЗСУ
Фото: Генштаб

Цієї ночі ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" Кривий Ріг. Запуск відбувся з Криму.

Також росіяни випустили 48 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу з Орла і Курська (Росія). Окрім того, авіація цілодобово била КАБами по прифронтових територіях, повідомили Повітряні сили.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію. Інформація уточнюється та оновлюється", – зазначили військові.

ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Атака вночі 29 жовтня

  • У двох районах Києва, Солом'янському і Святошинському, є пошкодження. Поранені шестеро людей. 
  • У Київській області падіння уламків спричинило загоряння трав'яного настилу і пошкодження дороги. 
  • У Кривому Розі росіяни вбили одну людину, 14 поранили
  • У Харкові унаслідок російських ударів загинули четверо людей.
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