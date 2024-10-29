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На Сумщині через обстріли РФ постраждали об'єкти критичної інфраструктури

Росіяни атакували 30 населених пунктів області.

На Сумщині через обстріли РФ постраждали об'єкти критичної інфраструктури
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Поліція Сумщини

Минулої доби ворог завдав 212 ударів по Сумській області. Загалом 30 населених пунктів перебували під обстрілами з різних видів зброї.

Про це повідомили у поліції Сумщини. 

Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, 11 приватних житлових будинків, 5 транспортних засобів, господарське приміщення, газопровід, лінія електропередач. 

Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Поліція Сумщини
Наслідки обстрілу Сумщини

"За даними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні поліції. 

Минулої доби росіяни "шахедами" вдарили по енергооб'єктах Конотопського району.

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