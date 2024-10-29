На Сумщині через обстріли РФ постраждали об'єкти критичної інфраструктури

Минулої доби ворог завдав 212 ударів по Сумській області. Загалом 30 населених пунктів перебували під обстрілами з різних видів зброї.

Про це повідомили у поліції Сумщини.

Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, 11 приватних житлових будинків, 5 транспортних засобів, господарське приміщення, газопровід, лінія електропередач.

Фото: Поліція Сумщини Наслідки обстрілу Сумщини

"За даними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні поліції.

Минулої доби росіяни "шахедами" вдарили по енергооб'єктах Конотопського району.