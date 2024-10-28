Росіяни "шахедами" вдарили по енергооб'єктах Конотопського району

Сьогодні, 28 жовтня, Росія завдала авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району Сумщини. Ворог застосував БпЛА типу “Шахед”.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

"У результаті протиповітряних боїв підрозділами ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено 6 ворожих «Шахедів»", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Проводять відновлювальні роботи.

Загалом з початку року зенітники збили 406 російських безпілотників у Сумській області.