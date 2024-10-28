Deep State: ворог окупував Гірник і просунувся в Селидовому

За даними аналітиків Deep State, російська армія окупувала Гірник Донецької області.
Також ворог просунвся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці. Окрім того, в окупантів було просування біля Шахтарського і Новоолексіївки.
Гірник, Селидове належать до Покровського району, Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське і Новоолексіївка – до Волноваського.
- Після провалу наступу на Харківську область головною ціллю росіян стало захоплення Покровська, тож основним напрямком ударів став Покровський. Він залишався лідером за кількістю зіткнень із окупантами протягом місяців. У жовтні росіяни стали активніше атакувати на Курахівському напрямку, але нещодавно Покровський знову став першим за кількістю ворожих нападів.