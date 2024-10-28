Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Єрмак прокоментував ідею переговорів із Росією
Єрмак прокоментував ідею переговорів із Росією
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
ГоловнаСуспільствоВійна

Deep State: ворог окупував Гірник і просунувся в Селидовому

Аналітики повідомили, що росіяни мали просування і в іншому районі.

Deep State: ворог окупував Гірник і просунувся в Селидовому
РСЗВ «Ураган» угруповання військ «Схід» армії РФ на одній із ділянок лінії бойового зіткнення, Донецька область, 11 серпня, 2024
Фото: EPA/UPG

За даними аналітиків Deep State, російська армія окупувала Гірник Донецької області.

Просування росіян у Донецькій області
Фото: Deep State
Просування росіян у Донецькій області

Також ворог просунвся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці. Окрім того, в окупантів було просування біля Шахтарського і Новоолексіївки.

Просування росіян у Донецькій області
Фото: Deep State
Просування росіян у Донецькій області

Гірник, Селидове належать до Покровського району, Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське і Новоолексіївка – до Волноваського.

  • Після провалу наступу на Харківську область головною ціллю росіян стало захоплення Покровська, тож основним напрямком ударів став Покровський. Він залишався лідером за кількістю зіткнень із окупантами протягом місяців. У жовтні росіяни стали активніше атакувати на Курахівському напрямку, але нещодавно Покровський знову став першим за кількістю ворожих нападів. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies