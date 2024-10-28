Deep State: ворог окупував Гірник і просунувся в Селидовому

Аналітики повідомили, що росіяни мали просування і в іншому районі.

За даними аналітиків Deep State, російська армія окупувала Гірник Донецької області.

Фото: Deep State Просування росіян у Донецькій області

Також ворог просунвся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці. Окрім того, в окупантів було просування біля Шахтарського і Новоолексіївки.

Фото: Deep State Просування росіян у Донецькій області

Гірник, Селидове належать до Покровського району, Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське і Новоолексіївка – до Волноваського.