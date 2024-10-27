Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Телеграмі.

"Російські окупаційні війська знову обстріляли з артилерії Херсон. Під ударом опинились житлові будинки у Центральному районі. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула 74-річна жінка. Вона дістала смертельні поранення", - йдеться у дописі очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Також поранення дістала 54-річна херсонка. В неї - вибухова травма та контузія. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась, додається у публікації.

Раніше також повідомлялося, що внаслідок обстрілів росіян один чоловік отримав травми, несумісні з життям, інший дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення