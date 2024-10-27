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У Львові п'яний водій погрожував патрульним гранатою

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на експертизу.

У Львові п'яний водій погрожував патрульним гранатою
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Нетверезий водій погрожував львівським патрульним предметом, схожим на гранату. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Близько 3-ї години ночі на трасі М-06 Київ - Чоп громадянка повідомила, що стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації. Поліцейські наздогнали авто неподалік Дідилова і виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. 

Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення чоловік відчинив двері службового авто, погрожуючи гранатою, і вимагав повернення документів. 

Патрульні скористалися моментом, вибігли з авто й наказали покласти предмет на землю. Згодом чоловік вставив чеку назад, після чого його затримали.

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на проведення експертизи. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадамо, що в червні Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння. 

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