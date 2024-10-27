ГУР: росіяни везуть північнокорейських солдатів на фронт вантажівками із цивільними номерами

Росіяни везуть на фронт солдатів із КНДР у вантажівках із цивільними номерами.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України і оприлюднило відповідну перехоплену розмову окупантів.
Так, 27 жовтня поліцаї Росії на трасі Курськ-Вороніж зупинили вантажівку КамАЗ із цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими. При цьому у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.
«У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів», - повідомила розвідка.
- За інформацією ГУР, 23 жовтня північнокорейських солдатів зафіксували у Курській області.
- Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
- Опісля міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія стягнула щонайменше 1500 військових із Північної Кореї для участі у війні.
- ГУР також повідомляло, що надісланих Пхеньяном солдатів росіяни комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
- Крім цього, окупанти закріплюють по одному перекладачу на 30 військовослужбовців КНДР.