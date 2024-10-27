ГУР: росіяни везуть північнокорейських солдатів на фронт вантажівками із цивільними номерами

Росіяни везуть на фронт солдатів із КНДР у вантажівках із цивільними номерами.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України і оприлюднило відповідну перехоплену розмову окупантів.

Так, 27 жовтня поліцаї Росії на трасі Курськ-Вороніж зупинили вантажівку КамАЗ із цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими. При цьому у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

«У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів», - повідомила розвідка.