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ГУР: росіяни везуть північнокорейських солдатів на фронт вантажівками із цивільними номерами

Одну таку вантажівку зупинила поліція на трасі Курськ-Вороніж.

ГУР: росіяни везуть північнокорейських солдатів на фронт вантажівками із цивільними номерами
солдати КНДР, фото ілюстративне
Фото: http://rufoto.eu

Росіяни везуть на фронт солдатів із КНДР у вантажівках із цивільними номерами.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України і оприлюднило відповідну перехоплену розмову окупантів.

Так, 27 жовтня поліцаї Росії на трасі Курськ-Вороніж зупинили вантажівку КамАЗ із цивільними номерами, завантажену  північнокорейськими військовими. При цьому у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.  

«У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів», - повідомила розвідка.

  • За інформацією ГУР, 23 жовтня північнокорейських солдатів зафіксували у Курській області.
  • Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27–28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.
  • Опісля міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія стягнула щонайменше 1500 військових із Північної Кореї для участі у війні.
  • ГУР також повідомляло, що надісланих Пхеньяном солдатів росіяни комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.
  • Крім цього, окупанти закріплюють по одному перекладачу на 30 військовослужбовців КНДР.
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