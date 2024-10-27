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Через російські обстріли п'ять областей частково залишилися без світла

Знечтрумлення були у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

Через російські обстріли п'ять областей частково залишилися без світла
Фото: Укренерго

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляє Міненергетики.

Зокрема, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення підстанцій та побутових та промислових споживачів.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та водоканал. Живлення відновлено.

У Донецькій області через бойові дії вимикались повітряні лінії, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі.

У Сумській області під час повітряної тривоги через атаку дронів знеструмлювались підстації, побутові споживачі, енергетичні об'єкти та місцева промисловість. Живлення відновлено.

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