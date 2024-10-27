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Вночі РФ вдарила по енергетичних об'єктах Сумщини, — ОВА

Над Сумщиною також було знищено три ворожі безпілотники.

Вночі РФ вдарила по енергетичних об'єктах Сумщини, — ОВА
Фото: dailylviv.com/

У ніч на 27 жовня російська армія атакувала з безпілотника об'єкти критичної інфраструктури Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 27 жовтня ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед"", — ідеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

В ОВА додають, що в ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотника.

  • У Дніпрі завершена пошуково-рятувальна операція. Ворог атакував лікарню імені Мечникова, пошкоджено корпус медзакладу. 5 людей загинули і більше ніж 20 отримали поранення. 
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