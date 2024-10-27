Вночі РФ вдарила по енергетичних об'єктах Сумщини, — ОВА

Над Сумщиною також було знищено три ворожі безпілотники.

У ніч на 27 жовня російська армія атакувала з безпілотника об'єкти критичної інфраструктури Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Сьогодні, 27 жовтня ворог наніс авіаційний удар по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району, застосувавши БпЛА типу "Шахед"", — ідеться у повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

В ОВА додають, що в ході протиповітряних боїв бойовими розрахунками Сухопутних військ ЗСУ, добровольцями було знищено 3 російських безпілотника.