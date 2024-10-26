Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордоння Сумщини

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Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 111 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

Білопільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (2 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (25 вибухів), КАБ (7 вибухів).

Краснопільська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (18 вибухів) та мінометів (10 вибухів), скину вибуховий пристрій з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: 15 мін скинули росіяни на території громади. Також були обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Свеська громада: завдано обстріли FPV-дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи).