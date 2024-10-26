Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Речник прикордонної служби розповів про ситуацію з незаконним перетином кордону

На кількість спроб перетнути кордон вплинула погода.

Речник прикордонної служби розповів про ситуацію з незаконним перетином кордону
Андрій Демченко

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що найчастіше спроби незаконного перетину кордону чоловіками фіксуються у напрямку Румунії та Молдови, передає Укрінформ. 

“Більшість спроб нелегально перетнути кордон фіксується по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Як і раніше – це напрямок кордону з Румунією та Молдовою”, – розповів Демченко.

Він додав, що протягом останніх місяців спостерігається зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон.

“Ті погодні умови, які нас очікують під час осіннього та зимового періодів, сприятимуть тому, що кількість порушників зменшуватиметься”, – сказав речник ДПСУ.

Він також додав, що черги у пунктах пропуску на кордонах зараз відсутні.

“Тільки у певні години перед вихідними може спостерігатися скупчення на окремих пунктах пропуску кількох десятків транспортних засобів”, – зауважив Демченко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies