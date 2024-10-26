Речник прикордонної служби розповів про ситуацію з незаконним перетином кордону

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що найчастіше спроби незаконного перетину кордону чоловіками фіксуються у напрямку Румунії та Молдови, передає Укрінформ.

“Більшість спроб нелегально перетнути кордон фіксується по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Як і раніше – це напрямок кордону з Румунією та Молдовою”, – розповів Демченко.

Він додав, що протягом останніх місяців спостерігається зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон.

“Ті погодні умови, які нас очікують під час осіннього та зимового періодів, сприятимуть тому, що кількість порушників зменшуватиметься”, – сказав речник ДПСУ.

Він також додав, що черги у пунктах пропуску на кордонах зараз відсутні.

“Тільки у певні години перед вихідними може спостерігатися скупчення на окремих пунктах пропуску кількох десятків транспортних засобів”, – зауважив Демченко.