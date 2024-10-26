Цієї ночі Україна перейде на зимовий час

Відповідно до законопроєкту № 4201 це переведення має стати для українців останнім, однак документ досі не підписав президент Володимир Зеленський.

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна о 04:00 перейде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Переведення годинників регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Відповідно до постанови, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 – на годину назад.

Водночас 21 липня Верховна Рада схвалила у другому читанні проєкт закону про обчислення часу в Україні № 4201, який скасовує сезонне переведення годинників. Тобто завтра українці мали перейти на зимовий час і на ньому залишитися.

21 серпня документ направили на підпис президенту. Однак він його досі не підписав. BBС кілька днів тому з посиланням на джерело у президентській команді написало, що Володимир Зеленський цей закон не підпише.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде: “Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде”. Нібито все порахували й побачили мінуси для ‒ “вилізли збитки у кілька мільярдів”. До аргументів проти підписання закону співрозмовник додав петиції на кшталт “не крадіть наші вечори”, з якими виступали деякі українці.

МОЗ підтримав відмову від переходу на літній час: навів 8 аргументів, зокрема наукових. Мова і про шкідливий вплив переведень годинника на циркадні ритми, і порушення сну, і підвищені ризики інсульту та інфаркту, і збільшення ДТП та травм на виробництві, і навіть те, що ще на початку 2019 року Європарламент підтримав пропозицію відмовитися від загальноєвропейської практики переведення стрілок годинника.

Наукові дані давно переважають на користь скасування переведень годинників. Наприклад, у заяві 2020 року від Американської академії з медицини сну, яку схвалили понад 20 медичних, наукових і громадських організацій йдеться про те, що стандартний час більше відповідає нашому природному циркадному ритму та найбільше сприяє громадському здоров’ю та безпеці.

Україна має важливу особливість, що впливає на прийняття рішень на цю тему: наша територія по довготі має протяжність 17°57′ або приблизно 1,23 години, тому близько 85 % території країни розташовується в другому поясі (UTC+2), незначна частина Закарпаття у першому, а Луганська область, Донецька область, східні частини Харківської та Запорізької областей — у третьому, пояснює науковиця Ольга Маслова.

Тобто на території України діє час другого часового поясу (UTC+2). Він називається в Україні київським часом, але для деяких регіонів цей час не є «рідним».