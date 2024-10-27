Єрмак: жоден із кандидатів у президенти США не хоче дозволити Путіну виграти війну в Україні

Ані Камала Гарріс, ані Дональд Трамп, які балотуються на пост президента США, не хочуть дозволити Володимирові Путіну виграти війну в Україні.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

Єрмак на запитання про те, чи боїться перемоги на виборах Трампа, заявив, що ні і додав, що «очевидно, що для нас політика США має велике значення, вони наш головний союзник».

Глава ОПУ прокоментував зустріч Володимира Зеленського з обома кандидатами у президенти. За словами Єрмака, «ми повернулися зі США з упевненістю, що жоден із двох кандидатів не бажає дозволити Путіну виграти цю війну і що військова підтримка триватиме.

«Трамп також говорить про необхідність справедливого миру. Республіканська партія, хоч і відрізняється від Демократичної партії, добре знає, що на нас напали і нас неможливо перемогти», - додав очільникк Офісу Президента.

Єрмак також сказав, що «жоден американський лідер не має наміру сприяти перемозі такої автократії, як Росія».