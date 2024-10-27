Росіяни скинули хімічну речовину на блокпост на Херсонщині, троє поліцейських постраждали

У Бериславі Херсонській області росіяни з дрона скинули вибухівку із хімічною речовиною на блокпост. Хімічні опіки отримали троє поліцейських.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"У Бериславі росіяни атакували дронами блокпост. В результаті скиду з безпілотника вибухового пристрою хімічні опіки слизистої оболонки очей та дихальних шляхів отримали троє поліцейських віком 37, 38 та 47 років. Наразі загрози їх життю немає", — ідеться у повідомленні.

Також, за інформацією Нацполіції, у полі поблизу Сухого Ставка під час земельних робіт на міні підірвався тракторист. В результаті вибуху 25-річний чоловік дістав вибухову, черепно-мозкову травму та контузію. Сільгосптехніка отримала механічні пошкодження.