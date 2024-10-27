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Росіяни скинули хімічну речовину на блокпост на Херсонщині, троє поліцейських постраждали

Правоохоронці зазнали хімічних опіків слизистої оболонки очей та дихальних шляхів.

Росіяни скинули хімічну речовину на блокпост на Херсонщині, троє поліцейських постраждали
Фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

У Бериславі Херсонській області росіяни з дрона скинули вибухівку із хімічною речовиною на блокпост. Хімічні опіки отримали троє поліцейських.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"У Бериславі росіяни атакували дронами блокпост. В результаті скиду з безпілотника вибухового пристрою хімічні опіки слизистої оболонки очей та дихальних шляхів отримали троє поліцейських віком 37, 38 та 47 років. Наразі загрози їх життю немає", — ідеться у повідомленні.

Також, за інформацією Нацполіції, у полі поблизу Сухого Ставка під час земельних робіт на міні підірвався тракторист. В результаті вибуху 25-річний чоловік дістав вибухову, черепно-мозкову травму та контузію. Сільгосптехніка отримала механічні пошкодження.

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