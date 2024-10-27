​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Хорватія та Угорщина посварилися через Україну
Хорватія та Угорщина посварилися через Україну
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Михайло Самусь: «План перемоги зараз — це завершення війни не на умовах Росії»
Михайло Самусь: «План перемоги зараз — це завершення війни не на умовах Росії»
ЗМІ: Ізраїль розпочав удар відплати по Ірану (оновлено)
ЗМІ: Ізраїль розпочав удар відплати по Ірану (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили вісьмох цивільних на Херсонщині, ще двоє людей загинули

Уночі Сили ППО знищили над Херсонщиною два "Шахеди".

Росіяни поранили вісьмох цивільних на Херсонщині, ще двоє людей загинули
Фото: Херсонська ОВА

Армія РФ впродовж доби атакувала Херсон та ще 17 населених пунктів області. Внаслідок російського терору загинули двоє мирних жителів, ще восьмеро поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Веселе, Михайлівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Шляхове, Микільське, Зміївка, Одрадокам'янка, Дніпровське, Придніпровське, Садове, Осокорівка.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід та автомобіль", — ідеться у повідомленні.  

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення. 

Вночі Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили 2 ударних безпілотники типу "Shahed-131/136".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies