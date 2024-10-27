Росіяни поранили вісьмох цивільних на Херсонщині, ще двоє людей загинули

Уночі Сили ППО знищили над Херсонщиною два "Шахеди".

Армія РФ впродовж доби атакувала Херсон та ще 17 населених пунктів області. Внаслідок російського терору загинули двоє мирних жителів, ще восьмеро поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Веселе, Михайлівка, Софіївка, Томина Балка, Широка Балка, Білозерка, Шляхове, Микільське, Зміївка, Одрадокам'янка, Дніпровське, Придніпровське, Садове, Осокорівка.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід та автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 – дістали поранення.

Вночі Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили 2 ударних безпілотники типу "Shahed-131/136".