Україна та Індія розглядають можливості для співпраці в галузі оборонної промисловості

У профільному міністерстві кажуть, що на даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох країн.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провів робочу зустріч з Послом Республіки Індія Раві Шанкаром та Військово-морським аташе Сантошем Белліаппою. Про це повідомляє Мінстратегпром.

Під час зустрічі обговорювали перспективи україно-індійської співпраці у сфері оборонної галузі промисловості. Міністр зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України.

“Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись”, – сказав Герман Сметанін.

Посол подякував міністру за його зусилля.

“Я вітаю пропозицію щодо розширення співпраці у сфері оборонних промисловостей та запевняю міністра у підтримці з боку Посольства у визначенні конкретних пропозицій”, – сказав Раві Шанкар.