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На Херсонщині чоловік підірвався на міні

Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. 

На Херсонщині чоловік підірвався на міні
Фото: ДСНС

У полі поблизу селища Сухий Ставок Бериславського району Херсонської області на міні підірвався 52-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок вибуху він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. 

Бригада “швидкої допомоги” надала потерпілому допомогу на місці.

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“Закликаємо не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, які були під окупацією, або де точилися бої. У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета телефонуйте за номером 101 або 102. та інші порушення під час парламентських виборів”, ‒ нагадали в ОВА.

  • 24 жовтня у селі Львове Бериславського району Херсонщини місцева жителька на скутері наїхала на розтяжку.
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