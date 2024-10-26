На Херсонщині чоловік підірвався на міні

Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

У полі поблизу селища Сухий Ставок Бериславського району Херсонської області на міні підірвався 52-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок вибуху він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію.

Бригада “швидкої допомоги” надала потерпілому допомогу на місці.

“Закликаємо не відвідувати ліси, лісосмуги та поля, які були під окупацією, або де точилися бої. У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета телефонуйте за номером 101 або 102. та інші порушення під час парламентських виборів”, ‒ нагадали в ОВА.