Зеленський підписав закон, який змінює проходження військової служби в Україні іноземцями

Закон дозволяє залучення іноземців "не тільки як солдатів та сержантів, але й як офіцерів".

Президент Володимир Зеленський підписав 25 жовтня законопроєкт №12023 щодо порядку проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України іноземцями.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Народні депутати схвалили документ у цілому 10 жовтня, його підтримали 276 обранців.

Закон дозволяє залучення іноземців "не тільки як солдатів та сержантів, але й як офіцерів".

У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що документ передбачає можливість “комплектування посад осіб офіцерського складу Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України іноземцями та особами без громадянства”.

Передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу в Україні, можуть в’їжджати та виїжджати з України через паспорт та військово-обліковий документ (службове посвідчення).

“Необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу Збройних Сил України та інших військових формувань як шляхом проведення додаткових заходів мобілізації, так і за рахунок залучення у добровільному порядку на військову службу за контрактом усіх бажаючих, які мають відповідні військово-облікові спеціальності та бойовий досвід, у тому числі серед іноземців та осіб без громадянства”, – йдеться у пояснювальній записці.