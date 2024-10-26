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Збільшилася кількість шахраїв, що обманюють сім’ї полонених чи зниклих військових

Як тільки Координаційному штабу стає відомо про такі інциденти, інформація одразу передається до СБУ, Нацполіції та кіберполіції.

Збільшилася кількість шахраїв, що обманюють сім’ї полонених чи зниклих військових
Шахрай на Кіровоградщині виманив мільйон у матері загиблого воїна
Фото: Офіс генпрокурора

Зростає кількість шахраїв, які вимагають гроші з родичів полонених або зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це заявив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, пише АрміяInform.

"Кількість шахраїв неймовірно зросла, оскільки вони прекрасно розуміють те, що держава піклується про цю категорію громадян і що вони мають право на виплату грошового забезпечення свого рідного. І шахраї цим зловживають", – зазначив Охріменко.

За його словами, зазвичай досить просто і доступно знайти цю вразливу категорію людей. Достатньо промоніторити соціальні мережі, зв’язатися з ними за допомогою месенджера та сказати, що є інформація про ту чи іншу близьку людину. 

"І потім, коли родина потрапляє на гачок шахраїв, потихеньку висмоктувати з них гроші", – зазначив посадовець. Він пояснив, що як тільки Координаційному штабу стає відомо про такі інциденти, інформація одразу передається до СБУ, Нацполіції та кіберполіції.

Декілька десятків випадків із затриманням шахраїв відбулися завдяки тому, що Координаційний штаб повідомив правоохоронні органи про цю активність.

Богдан Охріменко нагадав, що не варто в соцмережах публікувати детальну інформацію про свого рідного військового.

"Якщо ваш близький зник безвісти – звертайтеся до Координаційного штабу, до Об’єднаного центру при Службі безпеки, звертайтеся до Національного інформаційного бюро. Звертайтеся виключно до державних структур, які займаються цим питанням. Всі решта є шахраями або популістами, які хочуть хайпанути на такій болючій темі", – резюмував Богдан Охріменко.

У Кіровоградській області викрили чоловіка, який шахрайством виманив у матері загиблого військовослужбовця мільйон гривень.

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