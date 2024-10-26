Дружина та донька поліцейського загинули унаслідок російського удару у Дніпрі

У ніч на 26 жовтня через російську атаку на житловий будинок у Дніпрі загинули дружина та дочка поліцейського.

Про це повідомив міністр внутрішініх справ України Ігор Клименко.

"Унаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати", – написав він.

Загалом у Дніпрі загинули 4 людей, ще 20 поранені.

Російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини.

6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. На Київщині внаслідок нічного удару ворога 1 особа від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 року народження.

Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожеж, спричинених російським обстрілом.