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Дружина та донька поліцейського загинули унаслідок російського удару у Дніпрі

Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Дружина та донька поліцейського загинули унаслідок російського удару у Дніпрі
Ліквідація наслідків атаки
Фото: МВС

У ніч на 26 жовтня через російську атаку на житловий будинок у Дніпрі загинули дружина та дочка поліцейського. 

Про це повідомив міністр внутрішініх справ України Ігор Клименко. 

"Унаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати", – написав він. 

Загалом у Дніпрі загинули 4 людей, ще 20 поранені. 

Російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. 

6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. На Київщині внаслідок нічного удару ворога 1 особа від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 року народження. 

Цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували 7 пожеж, спричинених російським обстрілом.  

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