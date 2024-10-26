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На Хмельниччині сили ППО збили вісім ворожих "Шахедів"

Внаслідок ворожої атаки частково знеструмлені декілька населених пунктів Хмельницького району.

На Хмельниччині сили ППО збили вісім ворожих "Шахедів"
Фото: Facebook/Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба

Сили протиповітряної оборони знищили 8 ворожих дронів ,які атакували вночі Хмельницьку область. Водночас, через удари БпЛА частково знеструмені населені пункти області.

Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Під час повітряних тривог на Хмельниччині наші сили ППО збили 8 БПЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки частково відсутнє світло в 4 населених пунктах Хмельницького району, в тому числі в обласному центрі", — ідеться у повідомленні.

Через ворожу атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках. На місці події працюють відповідні служби.

"Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів. Поранених чи загиблих серед цивільного населення немає", — уточнив Тюрін.

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