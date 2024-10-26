Зеленський: "Російські вбивці повернулись до своєї звичної справи"

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану дроново-ракетну атаку РФ по Києву та Дніпрі. Відомо, що в Києві внаслідок удару загинула дитина, а у Дніпрі ворог атакував лікарню імені Мечникова.

Про це президент написав у Telegram.

"Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", — ідеться у повідомленні.

Упродовж минулого вечора і ночі російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам.

В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова, під обстрілом опинилися і звичайні житлові будинки. Відомо про трьох загиблих, і серед них дитина.

"В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Зеленський наголошує, "вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості".