​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: "Російські вбивці повернулись до своєї звичної справи"

У місті Дніпро росіяни атакували лікарню імені Мечникова.

Зеленський: "Російські вбивці повернулись до своєї звичної справи"
удар по Києву
Фото: ДСНС України

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану дроново-ракетну атаку РФ по Києву та Дніпрі. Відомо, що в Києві внаслідок удару загинула дитина, а у Дніпрі ворог атакував лікарню імені Мечникова.

Про це президент написав у Telegram.

"Після всього, сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розвʼязана війна", — ідеться у повідомленні.

Упродовж минулого вечора і ночі російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та іншим нашим регіонам. 

В Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова, під обстрілом опинилися і звичайні житлові будинки. Відомо про трьох загиблих, і серед них дитина. 

"В Києві цей російський удар забрав життя дівчинки – їй було лише 14 років. Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", — ідеться у повідомленні.

Зеленський наголошує, "вже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця – Москву. Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies