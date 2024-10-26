Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)

З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Наслідки обстрілу Дніпра
Фото: Сергій Лисак

Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по житловомубудинку у Дніпрі зросла до 5 осіб.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласноївійськової адміністрації Сергій Лисак.

З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, серед загиблих є дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Раніше стало також відомо, що 21 людина постраждала, з них 7– у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський поінформував, що у Дніпрі ворог атакував лікарню імені Мечникова, пошкоджено корпус медзакладу.

Внаслідок атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. 

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Наслідки обстрілу Дніпра
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака
Наслідки обстрілу Дніпра

Фото: Сергій Лисак

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies