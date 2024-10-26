Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по житловомубудинку у Дніпрі зросла до 5 осіб.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласноївійськової адміністрації Сергій Лисак.

З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, серед загиблих є дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Раніше стало також відомо, що 21 людина постраждала, з них 7– у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

Президент Володимир Зеленський поінформував, що у Дніпрі ворог атакував лікарню імені Мечникова, пошкоджено корпус медзакладу.

Внаслідок атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака Наслідки обстрілу Дніпра