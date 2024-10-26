Синєгубов: ворог ударив по відкритій території у Харківському районі

Російська армія 26 жовтня завдала ударів по передмістю Харкова. Ворог завдавав ударів по Харківському району впродовж 30 хвилин.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ударів окупантів протягом останніх півгодини є влучання на відкритій території у Харківському районі", — ідеться у повідомленні.
Попередньо, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
- За минулу добу під російськими обстрілами опинилися Куп'янськ, Ізюмський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки.