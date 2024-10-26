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Синєгубов: ворог ударив по відкритій території у Харківському районі

Харків та передмістя впродовж пів години перебували під російськими обстрілами.

Синєгубов: ворог ударив по відкритій території у Харківському районі
вибух
Фото: Міненерго

Російська армія 26 жовтня завдала ударів по передмістю Харкова. Ворог завдавав ударів по Харківському району впродовж 30 хвилин.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ударів окупантів протягом останніх півгодини є влучання на відкритій території у Харківському районі", — ідеться у повідомленні. 

Попередньо, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

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