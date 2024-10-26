Синєгубов: ворог ударив по відкритій території у Харківському районі

"Внаслідок ударів окупантів протягом останніх півгодини є влучання на відкритій території у Харківському районі", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російська армія 26 жовтня завдала ударів по передмістю Харкова. Ворог завдавав ударів по Харківському району впродовж 30 хвилин.

Харків та передмістя впродовж пів години перебували під російськими обстрілами.

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