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Повітряні сили знешкодили 44 з 91 "шахедів"

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 безпілотники локаційно втрачено, ще один "шахед" у повітряному просторі України.

Повітряні сили знешкодили 44 з 91 "шахедів"
Мобільні бригадах ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 26 жовтня Росія атакувала Україну 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59, 2 ракетами невстановленого типу  та 91 ворожим БпЛА. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 98-ти засобів повітряного нападу противника:

  • 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
  • 2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл.– рф.);
  • 2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. –рф.);
  • 91 ворожого БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.)", — пишуть у повітряних силах. 

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України задіяні до відбиття повітряного нападу РФ.

"Ракетами ворог вдарив по об’єктах цивільної інфраструктури Сумщини та Дніпра. На жаль, є загиблі серед цивільного населення", — додають у ПС.

У результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях.

Фото: Повітряні сили

Один БпЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА – в повітряному просторі України. 

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