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ОГП: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 583 дитини

Понад 1655 дітей постраждали.

ОГП: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 583 дитини
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС

Внаслідок збройної агресії РФ від початку повномасштабного вторгнення загинули 583 дитини, ще понад 1655 дітей постраждали.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 2238 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 жовтня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 583 дитини загинуло та понад 1655 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 595, Харківській — 454, Дніпропетровській — 183, Херсонській — 181, Київській — 133, Запорізькій — 145.

  • Через скидання військовими РФ вибухового предмету на цивільний автомобіль в Херсонському районі Херсонської області був травмований 11-річний хлопчик.
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