ОГП: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 583 дитини

Внаслідок збройної агресії РФ від початку повномасштабного вторгнення загинули 583 дитини, ще понад 1655 дітей постраждали.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 2238 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 жовтня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 583 дитини загинуло та понад 1655 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — ідеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 595, Харківській — 454, Дніпропетровській — 183, Херсонській — 181, Київській — 133, Запорізькій — 145.
- Впродовж доби 25 жовтня внаслідок атаки ворожих БпЛА на м. Київ загинула 14-річна дівчинка.
- Внаслідок обстрілу армією РФ м. Дніпро загинула 14-річна дівчинка. Поранено 4 дітей: 2 хлопчика та 2 дівчинки.
- Через скидання військовими РФ вибухового предмету на цивільний автомобіль в Херсонському районі Херсонської області був травмований 11-річний хлопчик.