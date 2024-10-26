ОГП: внаслідок агресії РФ в Україні загинули 583 дитини

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Внаслідок збройної агресії РФ від початку повномасштабного вторгнення загинули 583 дитини, ще понад 1655 дітей постраждали.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 2238 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 жовтня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 583 дитини загинуло та понад 1655 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — ідеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 595, Харківській — 454, Дніпропетровській — 183, Херсонській — 181, Київській — 133, Запорізькій — 145.

Впродовж доби 25 жовтня внаслідок атаки ворожих БпЛА на м. Київ загинула 14-річна дівчинка.

Внаслідок обстрілу армією РФ м. Дніпро загинула 14-річна дівчинка. Поранено 4 дітей: 2 хлопчика та 2 дівчинки.