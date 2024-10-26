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Країни G7 досягли остаточної згоди щодо кредиту для України за рахунок російських активів

"Велика сімка" прагне розпочати виплату коштів до кінця року.

Країни G7 досягли остаточної згоди щодо кредиту для України за рахунок російських активів
G7

На зустрічі світових фінансових керівників у Вашингтоні в рамках засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку країни "Великої сімки" остаточно досягли згоди щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів.

Як пише "Голос Америки", позики від G7 "будуть обслуговуватися та погашатися майбутніми потоками надзвичайних доходів, отриманих від іммобілізації російських суверенних активів".

Країни "Великої сімки" в оприлюдненому спільному комюніке підтвердили, що прагнуть розпочати виплати вже до кінця цього року. 

"Час не на боці російського президента Путіна", - підкреслюється у документі.

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