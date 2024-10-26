Трюдо виправдався за відмову висилати з Канади російських дипломатів

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відповів на критику у парламенті країни щодо того, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну жоден дипломат з РФ не був оголошений персоною нон грата.

Як пише "Укрінформ", очільник уряду пояснив цей факт нерівним дипломатичним представництвом. За словами Трюдо, якщо Канада видворить кількох російських працівників посольства, це не завадить роботі відомства. Натомість симетричний крок з боку Кремля поставить під загрозу саму наявність у Канади посольства в Москві, бо там співробітників менше: 17 проти 70.

На питання, а чи має узагалі сенс підтримка дипломатичних зв'язків між Канадою та Росією, прем'єр заявив, що "ми можемо зробити більше для України та заснованого на правилах порядку у світі, якщо посольство залишиться, так, як це було під час Холодної війни".