​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула людина, 5 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула людина, 5 поранені (оновлення)
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України
Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
ГоловнаСуспільствоВійна

Трюдо виправдався за відмову висилати з Канади російських дипломатів

Виявляється, уряд боїться втратити дипломатичну присутність в РФ.

Трюдо виправдався за відмову висилати з Канади російських дипломатів
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відповів на критику у парламенті країни щодо того, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну жоден дипломат з РФ не був оголошений персоною нон грата.

Як пише "Укрінформ", очільник уряду пояснив цей факт нерівним дипломатичним представництвом. За словами Трюдо, якщо Канада видворить кількох російських працівників посольства, це не завадить роботі відомства. Натомість симетричний крок з боку Кремля поставить під загрозу саму наявність у Канади посольства в Москві, бо там співробітників менше: 17 проти 70. 

На питання, а чи має узагалі сенс підтримка дипломатичних зв'язків між Канадою та Росією, прем'єр заявив, що "ми можемо зробити більше для України та заснованого на правилах порядку у світі, якщо посольство залишиться, так, як це було під час Холодної війни". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies