Повітряні Сили вперше за тривалий час повідомили про активність стратегічної авіації ворога

Два бомбардувальники Ту-95МС рухаються в бік Каспійського моря.

Командування Повітряних Сил ЗСУ підтверджує рух двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в бік Каспійського моря, звідки зазвичай відбуваються запуски крилатих ракет Х-101.

За повідомленнями моніторингових каналів, борти, ймовірно, здійснюють передислокацію, проте варіант бойового вильоту виключати поки не можна.

Військові просять стежити за подальшими повідомленнями та в разі оголошення тривоги йти до укриття.

Остання масована атака із застосуванням стратегічної авіації здійснювалася ворогом 26 серпня: тоді було випущено понад 120 ракет.