​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула людина, 5 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула людина, 5 поранені (оновлення)
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України
Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
Міжнародна федерація ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
ГоловнаСуспільствоВійна

Повітряні Сили вперше за тривалий час повідомили про активність стратегічної авіації ворога

Два бомбардувальники Ту-95МС рухаються в бік Каспійського моря.

Повітряні Сили вперше за тривалий час повідомили про активність стратегічної авіації ворога
Ту-95МС
Фото: Вікіпедія

Командування Повітряних Сил ЗСУ підтверджує рух двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в бік Каспійського моря, звідки зазвичай відбуваються запуски крилатих ракет Х-101.

За повідомленнями моніторингових каналів, борти, ймовірно, здійснюють передислокацію, проте варіант бойового вильоту виключати поки не можна.

Військові просять стежити за подальшими повідомленнями та в разі оголошення тривоги йти до укриття.

Остання масована атака із застосуванням стратегічної авіації здійснювалася ворогом 26 серпня: тоді було випущено понад 120 ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies