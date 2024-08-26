Зеленський про масовану атаку Росії: ворог випустив щонайменше 127 ракет і 109 дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня Росія вдарила по Україні щонайменше 127 ракетами і 109 дронами.
На засіданні Ставці Верховного головнокомандувача обговорили відновлення української енергетики після атаки, а також роботу систем РЕБ і ППО у кожній області.
"Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького. Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення", - зазначив Зеленський.
Глава держави додав, що на самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт і розмінування.
"Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - повідомив Зеленський.
Обстріл України 26 серпня. Що відомо
- Росія почала масовану атаку уночі. Спершу ворог випустив велику кількість дронів, а зранку - ракети.
- Вибухи лунали, зокрема, в Одесі, на Прикарпатті, в Тернопільській області, на підступах до Києва, в Харкові. Загалом під обстріл потрапили 15 областей, повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
- У Полтавській області поранені п'ятеро людей. У Луцькій пошкоджена багатоповерхівка, загинув чоловік. У Дніпропетровській та Запорізькій областях є загиблі. Також загинула жінка в Житомирській області. У Сумській є жертва унаслідок удару КАБом.
- Житомир залишився без світла і води. Також була знеструмлена Вінниця. Перебої фіксували і в інших містах. У Чернігівській області застосували відключення.