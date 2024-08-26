Зеленський про масовану атаку Росії: ворог випустив щонайменше 127 ракет і 109 дронів

На засіданні Ставки проаналізували по кожному регіону роботу систем ППО і РЕБ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня Росія вдарила по Україні щонайменше 127 ракетами і 109 дронами.

На засіданні Ставці Верховного головнокомандувача обговорили відновлення української енергетики після атаки, а також роботу систем РЕБ і ППО у кожній області.

"Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького. Детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що на самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт і розмінування.

"Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - повідомив Зеленський.

Обстріл України 26 серпня. Що відомо