Через атаку росіян у Херсоні поранені двоє жителів

Росіяни 26 серпня знову обстріляли Херсон.

Як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, окупанти скинули з дрона вибухівку, унаслідок чого був поранений один житель.

Він під час обстрілу був на вулиці і отримав уламкові поранення правої і лівої ступні.

Крім цього, до медзакладу по допомогу звернулася жінка, у якої виявили множинні уламкові поранення спини і всього тулуба.