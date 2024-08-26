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Через атаку росіян у Херсоні поранені двоє жителів

Обоє - у лікарні.

Через атаку росіян у Херсоні поранені двоє жителів
Росія вдарила по Херсону, фото ілюстративне
Фото: скріншот

Росіяни 26 серпня знову обстріляли Херсон.

Як повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, окупанти скинули з дрона вибухівку, унаслідок чого був поранений один житель.

Він під час обстрілу був на вулиці і отримав уламкові поранення правої і лівої ступні. 

Крім цього, до медзакладу по допомогу звернулася жінка, у якої виявили множинні уламкові поранення спини і всього тулуба.

  • 26 серпня окупант атакували Дніпровський район Херсона. Влада громади повідомляла про кількох поранених.
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