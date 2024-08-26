ППО збила 20 російських дронів, які летіли на Київ, - КМДА

Сили протиповітряної оборони в понеділок, 26 серпня, знищили майже російських 20 безпілотників, які летіли на Київ.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Повітряна тривога в столиці сьогодні сумарно тривала 8 із половиною годин.

"Уточнення даних по ударних БпЛА – Протягом ночі було знищено до десятка ворожих дронів. Та приблизно така сама кількість - під час денної атаки БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Загалом було виявлено та знищено майже 20 безпілотників ворога, які прямували на столицю. Бойова робота велася на підступах до Києва.

Як повідомлялося, уламки одного з останніх БпЛА впали на трасу Київ – Обухів на межі Голосіївського району столиці. Внаслідок чого загорівся автомобіль і постраждав водій. У місті – без руйнувань.