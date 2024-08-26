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Міноборони: військові не отримали гуманітарної допомоги на 170 млн грн

Про це свідчать результати внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року. 

Міноборони: військові не отримали гуманітарної допомоги на 170 млн грн
Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони та Державна митна служба встановили, що військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"За результатами спільних внутрішніх аудитів з березня по липень 2024 року Міноборони у співпраці з Державною митслужбою виявили потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги на суму 171,78 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Держмитслужби, для потреб Збройних сил через митний контроль пройшли:

  • 424 одиниці транспортних засобів
  • 476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості
  • 6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул

Однак у відомстві не змогли підтвердити отримання цієї допомоги військовими підрозділами. 

"Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем", - йдеться в повідомленні.

За даними фактами триває розслідування. 

Як повідомлялося, на початку серпня Кабінет міністрів прийняв постанову для урегульовуватиме питання держреєстрації автомобілів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога.

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